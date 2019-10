Ancora un rinvio: pure il Viminale chiamato in causa nel processo per l’alluvione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Processo per l’alluvione di Senigallia: ancora un rinvio. A quasi un anno dall’inizio dell’udienza preliminare (era novembre 2018), non sono ancora iniziate le discussioni delle parti in merito alle posizioni degli otto indagati finiti nel mirino della procura per il disastro del maggio 2014. In sostanza, il gup Francesca De Palma non si è ancora espresso su chi dovrà affrontare l’eventuale dibattimento. Da quanto trapelato finora, nessuno opterà per riti alternativi come il patteggiamento o l’abbreviato. Nell’udienza che si è tenuta ieri mattina, il giudice ha accolto in maniera definitiva la chiamata in causa come responsabili civili il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A nulla sono valse le osservazioni del legale dell’Avvocatura di Stato che ne aveva chiesto l’estromissione dal procedimento.