ANCONA - Poteva essere il cuore pulsante del quartiere. È diventato un buco nero al centro delle Grazie. Quando venne chiusa, nel 2016, in seguito al terremoto, Villa Beer, che dal 1972 al 1998 è stata sede dell’Istao e poi luogo di studio per gli alunni delle Savio, ospitava due biblioteche, quella della I circoscrizione e quella dell’associazione Italia Nostra, oltre ad alcuni spazi dedicati ai più piccoli. Insomma, brulicava di vita. Ora, invece, è un edificio fantasma circondato da una rete arancione, con le facciate solcate da profonde crepe longitudinali e i vetri spaccati da vandali che si sono divertiti a tirarci dei sassi.

L’irruzione

Tempo fa qualcuno aveva anche tentato di intrufolarsi nello stabile armato di spranghe, ma senza riuscire a portare via nulla. «È una fortuna che l’effrazione non sia andata a buon fine, perché libri e documenti sono ancora lì – dice Maurizio Sebastiani, vicepresidente di Italia Nostra Ancona -. Dopo il terremoto ci hanno permesso di entrare nell’edificio soltanto una volta e siamo riusciti a prendere il minimo indispensabile».

E dire che le prospettive erano di tutt’altro genere. «Poco prima del terremoto era in corso una riorganizzazione degli spazi - ricorda Sebastiani -. Con la nuova convenzione noi, che già amministravamo le due biblioteche, avremmo ottenuto in gestione un altro locale in cui allestire iniziative culturali. Una bella cosa per un quartiere che non ha altri punti di ritrovo all’infuori della parrocchia. Inoltre fare delle attività avrebbe significato mantenere un controllo sociale sul parco, che è rimasto aperto al pubblico, finendo però per essere frequentato da gente poco raccomandabile».

Drogati, vandali. Ma anche cinghiali. «Conosco persone che ancora adesso la mattina presto o la sera tardi li incontrano», dice Sebastiani. È un peccato che la villa venga lasciata così: «Sarebbe l’ideale come ritrovo per gli anziani, ma soprattutto bisognerebbe intervenire sul parco rendendolo un luogo adatto per i bambini».

Invece di giochi, dopo la rimozione dello scivolo, rimangono solo le altalene, le porte da calcio hanno perso i pali di sostegno delle reti, lo stradello è stato interdetto a causa di un muro pericolante e il mancato ottenimento dei fondi Pnrr previsti dal Ministero dei Beni culturali per il recupero dei parchi, unito al mancato intervento della Regione, rischia di condannare quest’area a rimanere nel degrado. Chissà per quanto altro tempo.