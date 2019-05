Vigor, ricevimento in comune dopo il trionfo con l'Atl. Ascoli e il salto in Eccellenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una festa dietro l'altra. Un entusiasmo incredibile. Ricevuta in municipio la compagine al completo della Fc Vigor Senigallia, che domenica scorsa a Tolentino, imponendosi per 2 a 1 sull’Atletico Ascoli, ha conquistato la promozione nel campionato regionale di Eccellenza.Ad accogliere la squadra del presidente Franco Federiconi e di mister Massimiliano Guiducci sono stati il sindaco Maurizio Mangialardi, il vicesindaco Maurizio Memè e il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Beccaceci.“Tutta la città – ha detto il sindaco – è orgogliosa di questo traguardo che segna un primo passo in avanti verso categorie più consone alla storia e alla tradizione della Vigor. Un grande grazie va naturalmente alla squadra, a mister Guiducci, e soprattutto al presidente Federiconi. Un successo importante per il futuro della società, e più in generale per il calcio cittadino, ma anche bello per come è maturato. Infatti, nonostante varie difficoltà, prima tra tutte quella di non poter disporre per quasi metà campionato del campo di casa, la meritata promozione è arrivata al termine di una cavalcata che ha visto la nostra squadra, per lo più formata da giovani senigalliesi, divertire il pubblico e contendere quasi fino all’ultima giornata il campionato all’Anconitana. È evidente che ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene anche l’anno prossimo, ma soprattutto per valorizzare il patrimonio più importante della Vigor, quello rappresentato dal suo settore giovanile”.