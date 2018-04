Vigili del fuoco in lutto Se n'è andato l'amato caporeparto Giuseppe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI La grande famiglia dei vigili del fuoco piange la scomparsa di Giuseppe Gasparri, 69 anni, ex capo reparto del distaccamento di Jesi. Giuseppe era in pensione dal 2004, ma era rimasto forte il legame con l’istituzione e con i colleghi. Si è spento lunedì alle 6 alla clinica Villa Serena dove era ricoverato da tre giorni, sconfitto da una terribile malattia scoperta due anni e mezzo fa e combattuta con grande coraggio e dignità, senza mai abbandonare sorriso e speranza.Dal primo giorno da pensionato, Giuseppe si era dedicato alla sua bella famiglia, aiutando i due figli Alessandro e Gabriele, facendo il nonno full-time e proponendosi come insostituibile braccio destro di Alessandro e della moglie Valentina al “Bar Biffi” al centro commerciale La Fornace, dove ogni caffè lo serviva con un sorriso, con una chiacchiera e con i commenti ai fatti del giorno.