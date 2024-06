SENIGALLIA Partirà il 14 giugno il servizio notturno di vigilanza armata in spiaggia, visto che questo weekend ci saranno già i controlli previsti nell’ambito del Raduno europeo delle Harley-Davidson. E’ quanto stabilito ieri nel corso di un incontro tra il Consorzio Senigallia Spiagge e l’istituto di vigilanza privata Vigilar di Fano. «Abbiamo concordato di iniziare il prossimo fine settimana – spiega l’avvocato Piergiovanni Cicconi Massi, presidente del Consorzio Senigallia Spiagge -perché l’istituto sarà impegnato con il raduno, dove sono previsti controlli». C’è anche un’altra novità.

Gli orari

«Su richiesta degli operatori balneari il servizio verrà svolto dalle 22 alle 5 e non dalle 23 alle 6 – prosegue – quindi anticipiamo di un’ora perché già dalle 22 hanno visto movimento di giovani. Saranno due le guardie armate che sorveglieranno l’arenile dal molo al Ponterosso con delle biciclette elettriche, dal venerdì alla domenica. Non vogliamo militarizzare la spiaggia – assicura – ma fornire un servizio che possa rappresentare un deterrente contro gli atti vandalici. Quest’anno ancora non se ne sono verificati e contiamo, in questo modo, di evitare che ce ne siano». Da mezzanotte è vietato sostare negli stabilimenti balneari, come previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco all’inizio di maggio. I vigilantes interverranno per invitare chi sarà sorpreso ad allontanarsi e, qualora ciò non avvenga, potranno chiamare le forze dell’ordine. Arriveranno due ore prima del divieto per monitorare la situazione. In questo fine settimana saranno in vigore anche altri divieti che riguardano vetro, lattine e superalcolici in tutta la zona della manifestazione, compreso l’arenile, dalle 10 alle 3 da domani a domenica. L’ordinanza, emessa lo scorso 31 maggio, prevede il divieto di trasportare vetro e lattine mentre per le attività che effettuano la somministrazione, come bar e ristoranti, sarà vietata la somministrazione, la vendita, il trasporto e il consumo di bevande alcoliche sopra i 5 gradi in tutta l’area dell’evento. Non costituisce violazione la somministrazione con servizio al tavolo o al bancone. Ciò significa che si potranno, ad esempio, acquistare bottiglie in enoteca, seppure sia vietato il trasporto del vetro ma l’importante è che siano sigillate. Stesso discorso per chi volesse comprare un profumo che ha il contenitore in vetro. Le confezioni si potranno trasportare basta che siano integre. «Il divieto riferito al limite di 5 gradi per l’alcol riguarda le sole attività che effettuano la somministrazione – spiega Barbara Assanti, comandante della polizia locale – come bar e ristoranti, per intenderci. Nei negozi si potranno acquistare e anche trasportare, pur essendo in vetro, purchè le confezioni siano sigillate».

Ridurre i rischi

Il Comune vuole solo evitare che qualche alticcio possa utilizzare bottiglie rotte contro altre persone, è questo il senso dell’ordinanza, ma senza bloccare le vendite delle attività durante la manifestazione per quattro giorni. Ieri, inoltre, sindaco e assessori hanno fatto un videomessaggio per fornire alcune indicazioni che ai più dovrebbero essere già note.