Video e computer da riciclare un bluff: venti indagati e discarica sequestrata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Mai avrebbe immaginato Ermete Realacci, nume tutelare dell’ambientalismo italiano, che dietro l’outlet degli elettrodomestici usati che stava inaugurando il 9 maggio 2015 a Camerata Picena, poteva operare in realtà un’azienda coinvolta in un traffico illecito di rifiuti nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un business scoperto dai carabinieri forestali di Ancona con l’operazione “Raehell”, dalla sigla di quel tipo di rifiuti (Raee) combinata con la parola inferno in inglese. Sorprendente metamorfosi, visto che la Adriatica Green Power di contrada Molino 9 ad Agugliano con il suo progetto “Second Life Italia”, varato per rimettere sul mercato tv e lavatrici rigenerate, aveva convinto partner qualificati come Legambiente (che ora plaude alla magistratura e parla di «pseudo imprenditori furbetti che inquinano l’economia circolare») e Fondazione Symbola, che in assoluta buona fede diedero il buon viatico all’iniziativa, e stipulato convenzioni con diversi Comuni, con il consorzio Cosmari e il Coni Marche.