Il poliziotto Scibilia in “Viaggio per la Vita”. Lotta contro la malattia, l’assistente capo partito da Milazzo verso Padova

SENIGALLIA - È arrivata ieri pomeriggio a Senigallia, presso il XIV Reparto Mobile, la sesta tappa dell’iniziativa “Un viaggio per la Vita”, che vede impegnato Stefano Scibilia, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in un lungo percorso da Milazzo a Padova, per manifestare vicinanza e solidarietà a chi sta affrontando la propria personale lotta contro la malattia. Il coraggioso viaggio è iniziato dal Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, dove l’assistente capo Scibilia presta servizio e continuerà fino a Padova, dove Stefano è stato curato per la sua grave malattia e dove si reca periodicamente per sottoporsi ai controlli.



Da Senigallia il poliziotto partirà domattina per raggiungere Comacchio e poi concludere il viaggio domani a Padova, dove appunto si sottoporrà al controllo periodico “Per la Vita”. Nel corso del viaggio, Stefano percorrerà in totale 1.150 chilometri e 7.700 metri di dislivello, ovvero all’incirca 180 chilometri e 1.550 metri di dislivello, ogni giorno.

Nella sua impresa è accompagnato dall’Acsi, l’Associazione Ciclistica Sportiva Italiana, nonché assistito nella preparazione atletica dai medici e preparatori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. All’assistente capo Scibilia, sottolineava ieri una nota della questura di Ancona va «l’affetto ed il sostegno di tutti i colleghi della Polizia di Stato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA