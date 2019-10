Viaggio nella città piena di ostacoli: per mamme e disabili è una gimkana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - È un viaggio ad ostacoli tra le barriere architettoniche della città quello del comitato Sveglia Fabrianesi. Mamme con il passeggino, persone diversamente abili: non è facile muoversi nelle città che hanno, da tempo, a che fare con l’eliminazione di quegli impedimenti che impediscono di muoversi liberamente. Senza parlare della sosta selvaggia, in alcune zone del centro, in particolare via Cialdini e Miliani, dove anche le macchine diventano un impiccio. «Gli attraversamenti pedonali sono in maggioranza impraticabili da carrozzine e ausili simili» l’affondo del comitato cittadino.