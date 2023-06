FALCONARA Nei giorni scorsi è arrivato il sole e ha portato le prime belle giornate estive. Eppure anche a Rocca Mare i detriti sulla spiaggia la fanno da padroni. «Come residenti - dice Michele Sorrentino – siamo delusi ed amareggiati ed abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione comunale i disagi dovuti ai cumuli di legna e quant’altro c’è sulla spiaggia. Tra le criticità, in primis, la necessità di ripulire e tutelare i residenti. L’attuale sindaca Signorini nella precedente legislatura si era distinta per la solerzia nella pulizia della spiaggia».

Lo sfogo

Prosegue il residente: «Ci chiediamo se questa incuria è dovuta ad un disinteresse o ad un problema economico del Comune, visto che c’è bisogno di manodopera. Noi residenti paghiamo le tasse eppure l’incuria regna. Ad aggravare la situazione – dice Sorrentino - due stagioni fa hanno avuto l’idea di fare la spiaggetta per i bisogni dei cani. Per non farci mancare niente respiriamo i gas della raffineria, i materiali riversati dal fiume ed anche i riversamenti fognari durante le abbondanti piogge». La sindaca Stefania Signorini e l’assessore Romolo Cipolletti fanno il punto della situazione. «Bisogna fare una premessa – dice la Signorini –: la vecchia giunta aveva cessato di operare due mesi fa e solo ieri si è insediata la nuova che si è messa subito al lavoro». «I primi due atti della nuova giunta – dice l’assessore Romolo Cipolletti – sono stati proprio le delibere e l’immediata attuazione degli interventi di ripulitura e livellamento dell’arenile sia a Villanova che alla Rocca. A Villanova, in considerazione che ci sarà l’evento nazionale della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, con la partecipazione delle dragonesse, le donne operate al seno che hanno intrapreso un percorso di recupero, in due giorni gli operatori hanno ripulito completamente l’arenile da ogni tipo di detrito». La sindaca sottolinea che l’avvio della stagione estiva è difficoltoso per l’alluvione e le piogge torrenziali che hanno colpito le Marche e l’Emilia Romagna. «Il materiale spiaggiato – dice la Signorini – con tronchi, pezzi di alberi, radici, rami trasportati dai fiumi e che il mare deposita sulla battigia è diffuso su tutta la costa da nord a sud, non è certo un problema locale ma è generalizzato per tutti i comuni costieri. Siamo immediatamente intervenuti a Villanova dove in due giorni la situazione è stata risolta con la soddisfazione dei residenti e dei fruitori della spiaggia e da lunedì, e nei giorni della prossima settimana, inizierà l’intervento alla Rocca: il mare è un bene preziosissimo per i falconaresi e noi ne abbiamo cura e gli vogliamo bene. Per questo dedichiamo alla manutenzione dell’arenile molta attenzione e risorse finanziarie ingenti». L’assessore Cipolletti anticipa anche un intervento molto significativo a favore dei disabili. «Nel tratto dietro l’ex hotel Luca a Rocca Mare – afferma Cipolletti - sarà istallato uno scivolo che potrà essere utilizzato da tutti i disabili in carrozzina per raggiungere il bagnasciuga dalla strada. L’istallazione dello scivolo era già stata decisa durante la scorsa consiliatura, la rampa ha un costo rilevante di circa 8 mila euro ma consentirà a tutti i disabili di giungere al mare».