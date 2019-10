Vespucci ad Ancona da oggi fino a domenica ecco come visitarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'inconfondile silhouette si è delineata nel mare all'alba al di fuori della diga frangiflutti. I maestosi alberi sono piano piano precisati avvicinandosi all'imboccatura del porto, alla Lanterna Rossa. Poi scortata dai rimorchiatori Musone ed Elisabetta, nave Vespucci ha fatto il suo ingresso in porto per attraccare alla banchina 1 che da oggi sarà intitolata a San Francesco.Fino a domenica sera, la nave scuola varata nel 1931 nel Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, orgoglio della Marina Italiana, sarà la superstar di una “tre giorni” organizzata per le celebrazioni degli 800 anni dalla partenza di San Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa. Lunedì mattina riprenderà il largo per incantare in altri lidi.Le visite sulla Vespucci, ad ingresso libero e senza prenotazione, inizieranno già questo pomeriggio (venerdì 44 ottobre ore 16,30-20) e proseguiranno per altri due giorni: domani sabato 5 ottobre con la mattinata riservata alle scuole e il pomeriggio per il pubblico (15,30-20,30) e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 12,30 e poi dalle 15,30 alle 20,30.il Comune di Ancona si è attivato con servizi di bus navetta gratuiti da Tavernelle e da piazza Ugo Bassi fino al porto antico e con aperture straordinarie dei parking di Mobilità & Parcheggi. Quello degli Archi e il Traiano saranno aperti, oltre che oggi e sabato secondo i normali orari (dalle ore 5,30 gli Archi e dalle ore 7 il Traiano, fino alle 21), anche domenica dalle 9 alle 21, con le solite tariffe. Si entrerà con l’auto fino alle 21, ma si potrà uscire a qualsiasi ora e per il ritiro dell’auto si può entrare a piedi anche dopo le ore 21.Le navette, in corrispondenza con gli orari delle visite a bordo, partiranno ogni quarto d’ora da piazza Ugo Bassi per raggiungere il porto in circa 11’, mentre dal parcheggio del cimitero di Tavernelle gli shuttle caricheranno passeggeri ogni 50’, con la possibilità, in caso di affluenza superiore al previsto, di intensificare le partenze in direzione porto antico.