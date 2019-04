Verifiche su oltre settecento auto: violazioni al codice della strada, 7 sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 48 ore con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro i reati predatori, furti in abitazione, con perlustrazioni anche le zone interne e periferiche come Sappanico, Montesicuro, Candia, comprese le aree più impervie, difficilmente raggiungibili con mezzi di terra.Impiegate anche le pattuglie della Squadra Volante, delle Unità Cinofile, della Squadra Nautica e del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche.E i risultati non sono mancati: 388 persone controllate, 759 veicoli controllati elettronicamente con il sistema di lettura targhe “Mercurio” e 6 locali pubblici controllati, soprattutto quelli situati nelle vicinanze della stazione ferroviaria della zona del Piano San Lazzaro ed Archi ove si è riscontrata una presenza maggiore di cittadini extracomunitari e centro cittadino.Nel corso di queste attività sono state elevate anche 7 sanzioni per mancate coperture assicurative, cinture di sicurezza ed utilizzo del telefono cellulare durante la guida.