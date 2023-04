Choc all'obitorio di Torrette, 20enne si lascia cadere da un'altezza di tre metri: gravi traumi

ANCONA - È precipitato nel vuoto, mentre si trovava all’obitorio. Un volo di tre metri: è finito nel cortile della camera mortuaria. Si è temuto il peggio, per fortuna è rimasto sempre cosciente: si è rotto il femore, si è procurato altri traumi e ora è ricoverato all’ospedale. È grave ma non in pericolo.

Le ragioni

Choc nel tardo pomeriggio a Torrette. Non è chiaro per quale ragione il 20enne, che era appoggiato alla ringhiera, sia finito di sotto: indaga la polizia. Da quanto appreso era appena uscito dal Pronto Soccorso. Complicato il suo recupero perché il cortile era chiuso a chiave. Sono arrivati i pompieri e l’ambulanza infermieristica: l’uomo, una volta recuperato, è stato portato al pronto soccorso in codice rosso.