Gimbo show alla Mostra del Cinema: fa danzare la moglie Chiara sul red carpet

Gianmarco Tamberi show anche sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il campione olimpico, reduce dalle vittorie agli Europei e alla Diamond League e fresco di nozze con la fidanzata storica Chiara Bontempi, con la sua carica di energia ha animato la passerella del Festival.

A Venezia a passo di danza

Appena sbarcato ha salutato i fan con selfie e abbracci, poi ha lasciato il tappeto rosso per andare incontro alla folla che lo acclamava da dietro le transenne. Infine in posa - ma non troppo - davanti a decine di fotografi, l'atleta marchigiano ha improvvisato un passo di danza facendo girare la sua bella moglie che per l'occasione indossava un prezioso e scintillante abito color cipria, adornato dai suoi lunghissimi capelli neri. Gimbo show anche lontano dagli impianti sportivi, ben determinato a saltare sempre più in alto. Anche nella vita.