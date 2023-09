FALCONARA «Il velocar istallato dall’inizio del viadotto della Variante e che arriva fino a poco prima del cantiere dell’Anas e serve per il monitoraggio della velocità dei veicoli che transitano in direzione sud, sta dando i suoi frutti. C’è un sensibile decremento di multe, segno che gli automobilisti sono più corretti e hanno cambiato le proprie abitudini di guida». Raimondo Baia, assessore alla polizia locale, snocciola qualche dato riguardo al velocar e soprattutto si dice soddisfatto degli obiettivi che l’amministrazione comunale perseguiva.



Le contravvenzioni



«La media di multe quotidiane è di circa 60 – dice Baia – ed è molto più bassa rispetto a quella degli anni precedenti. Le contestazioni che riguardano il velocar sono in sensibile decremento». Baia, invece, segnala la forte crescita delle contestazioni sollevate dalla polizia locale per le violazioni inerenti la polizia stradale: automobilisti che guidano col cellulare in mano, senza le cinture di sicurezza e usando comportamento non consentiti dalla legge. L’assessore alla polizia locale falconarese sottolinea anche l’assidua frequenza delle operazioni “Alto Impatto” con controlli mirati, coordinati dalla Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, ai Carabinieri e anche all’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione del Crimine.



La priorità



«La sicurezza dei cittadini deve sempre essere messa al primo posto – dice Raimondo Baia – e queste operazioni in sinergia tra tutte le forze dell’ordine sono molto apprezzate dai falconaresi che le seguono con molta attenzione e partecipazione. Non vogliamo una città blindata ma un luogo dove i cittadini si sentano al sicuro e possano vivere serenamente e in maniera soddisfacente e piacevole». Anche recentemente i controlli congiunti dei militari coadiuvati dagli agenti della polizia locale hanno dato esiti positivi. I controlli interforze, comprendenti anche quelli amministrativi, procedono incessanti da circa 3 mesi con circa 150 persone controllate e identificate e una settantina di veicoli.