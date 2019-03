Vecchio Ipsia, Penna ed ex pinetina: ruspe in azione nella città cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Il sottopasso ciclopedonale di via Basilicata, per collegare la Statale al lungomare, dovrà essere realizzato entro il prossimo anno. L’intero intervento di riqualificazione urbana, tra parte privata e pubblica, dovrà concludersi invece entro luglio 2021. Sono i termini ultimi per il complesso residenziale di via Podesti che ha già portato alla realizzazione delle prime residenze nella vecchia sede dell’Ipsia, tra piazza Diaz e il Ponterosso. La Giunta ha approvato la rimodulazione degli impegni convenzionali per il programma di riqualificazione urbana. La convenzione è stata firmata l’11 luglio 2011 ed entro dieci anni tutto dovrà essere concluso.