Alle corde i vandali spaccatutto dello yacht. Tre ragazzini nel mirino, uno già identificato. Trovati effetti personali del giovane

SENIGALLIA Sarebbero tre i giovani teppisti che lo scorso weekend si sono intrufolati in alcuni yacht ormeggiati al Porto Della Rovere. In una delle imbarcazioni, quella che ha riportato più danni, il proprietario mentre stava raccogliendo tutta l’immondizia prodotta ha trovato alcuni effetti personali di un ragazzo, quasi certamente uno dei protagonisti del raid vandalico. Deve averli dimenticati o persi prima di andare via. C’è quindi già un sospettato. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, che non lasciano trapelare nulla.



Le telecamere

L’area portuale è inoltre dotata di un fitto sistema di videosorveglianza. Non tutte le telecamere funzionano ma quelle puntate sulla banchina 12, dove sono ormeggiate le barche prese di mira, sì. «Un episodio gravissimo – commenta Mauro Rognoli, amministratore unico della Gestiport – purtroppo la banchina 12 rimane più fuori mano rispetto alla darsena turistica, dove nei prossimi giorni verranno installati i cancelli. Lì servirebbe una cancellata molto alta ma è improponibile. Le telecamere invece in quella zona sono tutte funzionanti». Intanto è arrivata l’autorizzazione per installare i quattro cancelli nella darsena. «Sono già pronti e attendo la disponibilità del fabbro per poterli montare – prosegue Rognoli – ormai questione di giorni. Sono stati pensati principalmente per la sicurezza delle persone, per evitare che estranei possano cadere dagli stretti pontili che conducono alle barche, ma potranno rappresentare un deterrente anche per i malintenzionati perché nell’area recintata potranno accedere solo i diportisti. Oltre all’episodio di sabato scorso – conclude - non risulta sia accaduto altro». Lo scorso fine settimana alcuni ragazzi, tre sembrerebbe, si sono introdotti in diverse imbarcazioni e in una in modo particolare, dopo aver cucinato e mangiato, hanno lasciato tutto in pessime condizioni, danneggiando gli arredi e urinando sui materassi dei letti nelle cabine.

La sicurezza è stata ieri mattina al centro di un incontro in Prefettura, a cui ha preso parte anche il sindaco Massimo Olivetti. «Non siamo entrati nel dettaglio dei singoli interventi – spiega il primo cittadino – anche perché erano presenti gli amministratori di altre città, quindi l’incontro non era incentrato su Senigallia. Nel corso dell’estate ci sarà un coordinamento interforze, che vedrà quindi una collaborazione tra le forze dell’ordine e la nostra polizia locale. Ho ricordato che verrà attivato il turno notturno dei nostri vigili tra il sabato e la domenica».

I controlli

Pur non essendo entrati nei dettagli, ieri in Prefettura, il sindaco ricorda come «porto, lungomare e centro storico saranno i luoghi maggiormente monitorati per la movida – conclude – e ciò che è accaduto in alcune imbarcazioni lo scorso weekend mi auguro che non torni a ripetersi». I diportisti chiedevano più controlli e attenzione, che quindi non mancheranno nel corso dell’estate. Oltre agli agenti estivi, sette in tutto, il sindaco ha dato mandato di assumere tre agenti a tempo indeterminato, facendo seguito alle richieste dei sindacati, nel rispetto del piano del fabbisogno del personale.



