Vallesina in lacrime per Sergio Cascia medico appassionato di politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO - Il dottor Sergio Cascia ha smesso di combattere la sua battaglia durissima contro la leucemia. Per sconfiggerla aveva anche tentato la strada del trapianto di midollo a novembre, non ce l’ha fatta. Si è spento ieri alle 8,20 all’ospedale regionale di Torrette. Aveva 68 anni. Una gravissima perdita per i suoi cari e per la famiglia allargata di pazienti e amici, dei collaboratori e di quanti hanno lavorato al suo fianco nei numerosi incarichi ricoperti negli anni. Il dottor Cascia, medico di medicina generale, era stato assessore alla Sanità e ai Servizi sociali (nel 1980), poi sindaco di Maiolati Spontini (dal 1999 al 2004).