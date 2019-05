Vacanza premio Poliarte ringrazia i suoi dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Poliarte, Accademia di Belle Arti e design di Ancona, regala una vacanza premio ai suoi dipendenti per gli ottimi risultati raggiunti. Poliarte mette a disposizione un viaggio incentive della durata di un weekend lungo: i dipendenti avranno l’opportunità di usufruire di una crociera Msc in partenza da Genova con destinazione Marsiglia e Barcellona. «Abbiamo voluto premiare il nostro capitale umano - spiega Giordano Pierlorenzi, direttore di Poliarte - Questa crociera rappresenta uno strumento motivazionale di gran rilievo e spero che sia un’esperienza soddisfacente anche dal punto di vista del team building. È il modo migliore per ringraziare i dipendenti del loro impegno».