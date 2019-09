Va in overdose, dentro casa trovate dai poliziotti altre due dosi di eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.Maxi controlli ed interventi in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore, con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro i reati predatori e spaccio/consumo di droghe, con perlustrazioni anche delle zone interne e periferiche della città.Nel corso di queste attività, gli agenti delle Volanti hanno denunciato due persone per l’uso ed il possesso di droghe.Erano le 19.40 di ieri quando i poliziotti intervenivano in via Marconi ove era stata segnalata un’overdose da oppiacei. Nell’occasione gli agenti appuravano che, all’interno di un’abitazione, una coppia di giovani aveva fatto uso di eroina e, lei, un'anconetana di 32 anni si era sentita male ed era stata soccorsa, dapprima, dal compagno e poi, su richiesta di quest’ultimo, da un’ambulanza della Croce Gialla. La donna, ripresasi subito dallo stato di overdose, veniva comunque trasportata preso il pronto soccorso di Torrette per le cure del caso.Durante l’intervento gli agenti rinvenivano e sequestravano, all’interno dell’abitazione, altre due dosi di eroina.Stessa sorte per un giovane anconetano che, sempre ieri sera verso le 23.30, veniva controllato mentre stazionava con la sua macchina nei pressi della chiesa di San Gaspare in procinto di fumare hashish con un coetaneo.Il 22enne, all’atto della perquisizione, veniva trovato in possesso di un pezzo di hashish di circa 4 grammi e delle cartine necessarie per il confezionamento delle sigarette. Avendo immediata disponibilità dell’autovettura, gli agenti procedevano al ritiro della patente di guida come previsto dalla legge.