Va in bagno e sviene con la porta chiusa a chiave Intervengono i carabinieri

SERRA SAN QUIRICO - Un 77enne di Serra San Quirico va in bagno nella sua abitazione, sviene e cade a terra. Poco prima aveva chiuso la porta a chiave. La moglie non vedendolo più uscire lo chiama più volte, inutilmente. Il fatto è accaduto venerdì sera. La donna chiama i carabinieri che, forzano la porta del bagno e trovano l’uomo svenuto. L’anziano è stato trasportato all’ospedale di Jesi dal 118. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.