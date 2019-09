Furgone piomba in un giardino: due anziani salvi per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Un furgone aziendale, condotto da un uomo è piombato in un giardino a tutta velocità e per poco non ha travolto due anziani che erano seduti in giardino: per evitarlo, i due si sono gettati a terra. Sono stati accompagnati all’ospedale con ferite non gravi. Il furgone ha distrutto tutto il giardino, il conducente è rimasto illeso. È successo in via Imbrecciata, la strada che conduce a Macerata, a Filottrano. Intervenuti i carabinieri del posto per i rilievi e il 118 di Jesi e Filottrano per i soccorsi.