Uomo rumeno e donna italiana trovati con la droga Arrestati e rimessi in libertà

OSIMO - Un cittadino rumeno ed una donna italiana, conviventi, sono incappati nella rete dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo che, nella mattinata odierna, li hanno tratti in arresto poiché trovati in possesso di marijuana e hashish.I militari operanti, nel corso di un servizio preventivo finalizzato ad infrenare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Osimo, ove la coppia deteneva, ben celati all’interno del box detersivi 28,80 grammi di hashish e 15,6 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione.I due sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacente. Sempre nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Ancona, durante l’udienza tenuta dal Giudice per le Indagini Preliminari, è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti degli indagati, con conseguente riammissione in libertà.