Uomo in stato confusionale trovato con un coltello dentro lo zaino: denunciato

ANCONA - Nel tardo pomeriggio di ieri un equipaggio delle Volanti interveniva in via della Madonnetta dove veniva segnalata una persona disorientata ed in difficoltà. Nell’occasione gli agenti identificavano un 49enne di origine venete che era già sottoposto alle cure degli operatori sanitari in quanto era in evidente stato confusionale.Durante il controllo gli agenti rinvenivano nel suo zaino un coltello a serramanico di genere proibito che l’uomo portava al seguito, fatto per il quale veniva denunciato in stato di libertà. Trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette l’uomo veniva sottoposto a consulto psichiatrico.