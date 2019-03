Uomo di 53 anni beve troppo crolla in mezzo alla strada e batte il viso sull'asfalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aveva bevuto troppo e dopo aver barcollato è crollato in mezzo alla strada in via Marchetti. Momenti di grande paura e traffico in tilt poco dopo le 18 per un un uomo di 53 anni che, subito soccorso dalla Croce Gialla è stato portato all'ospedale di Torrette per un trauma facciale con diverse ferite al volto dovute alla caduta.