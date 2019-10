Uomo di 35 anni centrato da un'auto: portato a Torrette in condizioni critiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - E' stato portato all'ospedale di Torrette in condizioni molto critiche. Un tunisino di 35 anni è stato centrato da un'auto pochi minuti prima delle 13 lungo la Flaminia all'altezza dell'incrocio con via Berti. Immediati i soccorsi: sul posto oltre alla Croce Gialla e all'automedica anche la polizia municipale. L'uomo è stato portato a Torrette, in sala emergenza.