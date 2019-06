Punto si schianta contro un palo: automobilista illeso ma sottoposto all’etilometro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Perde il controllo dell’auto, verso l’1,30 di sabato notte e va a urtare il palo della luce abbattendolo. La macchina, una Fiat Punto, è una scheggia impazzita, finisce sulla carreggiata opposta a circa 50 metri di distanza. L’incidente, più spettacolare che grave per fortuna, è avvenuto lungo viale del Lavoro a Jesi, nei pressi del semaforo dell’Irish Pub, stesso luogo di un altro sinistro due settimane fa. Il conducente della Punto, miracolosamente illeso, ha rifiutato il trasporto in ospedale sebbene siano stati inviati sul posto i sanitari del 118. L’automobilista è stato comunque sottoposto ad accertamenti alcolemici e ai controlli del caso, come previsto dalla prassi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura, i carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi per i rilievi di legge e i tecnici Enel per ripristinare la funzionalità del palo.