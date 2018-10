Un tamponamento manda in tilt la circolazione al centro della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un tamponamento e la viabilità - pochi minuti dopo le 8 - in una delle zone più trafficate della città va in tilt. Conseguenze leggere per i conducenti delle auto ma circolazione in tilt con due chilometri di coda che si sono formati velocemente da Jesi centro in direzione della rotatoria di via Ricci.