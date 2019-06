Un giugno pieno di eventi Ecco il cartellone di tutte le manifestazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO Tantissimi e variegati appuntamenti nell’Estate di eventi-giugno 2019 targata Comune di Corinaldo-Città Palcoscenico. “Un paese pronto ad accogliere, con un programma che passa dall’educazione alla cultura- le parole dell’assessore al Turismo e Cultura, Giorgia Fabri- Un turismo declinato sotto più forme, ma con il tema dei valori come filo conduttore; valori intesi come creazione di prodotti culturali che meritano di essere coltivati in maniera sostenuta e non dati per scontati, con consapevolezza ed educazione.”La Festa del Sacro Cuore, sabato 1 e domenica 2 giugno al Convento dei Padri Cappuccini, dà il via agli eventi del mese di giugno. Domenica 2 giugno alle ore 10.00 ritrovo davanti al Palazzo Municipale per festeggiare la Repubblica; nel pomeriggio, alle ore 18.00, visite alla Chiesa di Sant’Antonio e Chiesa di Sant’Anna (Borgo di sotto) a cura dell’ Archeoclub di Corinaldo.Lunedì 3 giugno ore 21.00 al teatro C. Goldoni, il saggio finale dei corsi della Scuola di Musica di Corinaldo; sempre nel teatro comunale, giovedì 6 giugno conversazione con Dionisio Cimarelli, Marchigiano dell’anno nel Mondo 2019.Venerdì 7 giugno dalle ore 17.00 nel palazzetto dello sport, festa di fine anno della scuola dell’infanzia “Andrea Veronica”. Sabato 8giugno ore 21.00 in piazza Il Terreno, “Notte di note”, concerto degli allievi della scuola secondaria di primo grado “Guido degli Sforza” di Corinaldo.Domenica 9 giugno al parco del Geofisico, “Motoraduno 2019” firmato ‘Matti di Corinaldo’; sempre al Geofisico, sabato 15 giugno, festa di fine anno dell’ASD Pallavolo Avis Corinaldo.Mercoledì 12 giugno alle ore 20.30 al teatro C. Goldoni lo spettacolo teatrale della scuola dell’infanzia Tiro a segno. Venerdì 14giugno in piazza Il Terreno (in caso di maltempo al teatro C. Goldoni), “Pinocchio. Storia di un burattino”, fiaba musicale eseguita dal Corpo Bandistico Città di Corinaldo con la voce narrante di Andrea Mazzanti.Sabato 15 giugno alle ore 17.30 intitolazione di Piazza Risorgimento (già conosciuta come “piazza della fontana”). Doppio appuntamento nella chiesa di S.Maria in Portuno: giovedì 20 giugno ore 21.15 “Quelle Antiche sere”, Enrico Zampieri presenta “Principi e Regine degli antichi Piceni”; giovedì 27 giugno ore 21.15 “Quelle Antche sere”, Michael Benfatti racconta “Dai Piceni in poi: sepolture e rituali funerari”. Venerdì 21 giugno nel Centro di accoglienza S. Maria Goretti, “Santiago 617 km. Diario di un viaggio”, presentazione del libro di Valentina Cottini. Sabato 22 giugno nel centro storico corinaldese “La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia”.Martedì 25 giugno ore 21.45 lungo la Piaggia la proiezione del film “Fuori Centro” a cura di Altrove-Cinema Centoscale. Sabato 28 e domenica 29 giugno ore 21.30 in via delle Fonti (in caso di maltempo al teatro C.Goldoni), Festival Teatrale “Le Fonti” di Corinaldo.