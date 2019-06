Furgone finisce fuori strada Pompieri in azione a Montacuto Il traffico in tilt per mezzora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti ad Ancona in frazione Montacuto per un furgone che era finito fuori strada. Utilizzando l’autogrù e una serie di attrezzature speciali, i pompieri sono riusciti a recuperare e rimettere in carreggiata l’automezzo. La strada per circa mezzora è rimasta chiusa, creando disagi al traffico. Morale della storia: l’autista del furgone è stato estratto illeso dall’automezzo.