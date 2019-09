Un condizionatore sulle mura storiche in via del Fosso: proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Il motore di un condizionare spunta dalle mura storiche in via del Fosso a Corinaldo e il borgo insorge denunciando quello che ritiene uno scempio. La fotografia, finita sui social, è arrivata anche all’attenzione dei sindaco che ha disposto accertamenti sulla sistemazione dell’impianto di condizionamento. Sarebbero addirittura due i motori. Uno è nascosto dietro il primo in evidenza.