Un caso di legionella al Panzini: sospesa l’erogazione dell’acqua

SENIGALLIA - Un caso di legionella registrato al Panzini, dove da martedì sera è stata sospesa l’erogazione dell’acqua in attesa della bonifica. Lunedì si è presentata al pronto soccorso una donna che lavora presso l’istituto alberghiero, lamentando sintomi che hanno poi portato alla diagnosi di legionella. Come da prassi dall’ospedale sono stati informati gli uffici di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive, che hanno subito disposto gli accertamenti. Avendo la donna riferito di aver trascorso la maggior parte del tempo proprio all’interno della scuola, martedì mattina sono stati eseguiti dei prelievi nell’acqua per verificare se vi fossero tracce di legionella. Nel pomeriggio sono arrivate le risposte delle analisi. In due casi sono state riscontrate tracce definite dall’Asur importanti.