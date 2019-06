Un altro incidente sull'Adriatica Traffico in tilt, una persona ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ancora incidenti, ancora caos viabilità. Sulla strada statale 16 Adriatica il traffico è temporaneamente bloccato a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 291,500, nel territorio comunale di Falconara Marittima. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire ila riapertura della strada nel più breve tempo possibile.