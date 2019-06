Un altro incidente al porto: operaio cade da otto metri. E' in gravissime condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro grave incidente al porto proprio nel giorno dell'ultimo saluto a Luca. Un operaio questo pomeriggio è caduto in mare, l'uomo è stato recuperato e quindi trasferito all'ospedale Torrette in gravissime condizioni. La caduta al cantiere navale del Crn. Dinamica dell'incidente ancora da mettere a fuoco: l’uomo sarebbe caduto in acqua mentre stava lavorando su una nave. Sul posto gli operatori della Croce Rossa e i vigili del fuoco con l’operaio portato all'ospedale di Torrette in gravissime condizioni.