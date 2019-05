Un'altra aggressione dopo quella di sabato 24enne finisce in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ancora un arresto delle Volanti della Questura di Ancona: si tratta del 24enne tossicodipendente di origine nord africana che sabato sera aveva avuto una violenta lite con il padre nel corso della quale lo aveva minacciato con un grosso coltello da cucina.Erano le 11.35 circa di questa mattina, quando il genitore chiamava nuovamente il 113 della Questura di Ancona segnalando che il figlio, presentatosi di nuovo presso la sua abitazione al Piano San Lazzaro, lo aveva aggredito in quanto voleva del denaro per drogarsi.Giunti immediatamente sul posto, gli agenti fermavano il giovane che, sentite le sirene della Polizia, tentava di allontanarsi frettolosamente e sfuggire al controllo. Nel corso dell’intervento i poliziotti appuravano che nella serata di ieri il genitore aveva presentato in Questura un’articolata denuncia contro il figlio nella quale raccontava che nelle ultime settimane la situazione era gravemente degenerata in quanto il giovane era alla ricerca spasmodica di denaro per drogarsi.Nell’occasione dichiarava che sabato, il figlio lo aveva percosso asportandogli il telefono cellulare e facendosi consegnare una ventina di euro sotto la minaccia di un coltello. L’uomo era poi dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Torrette per contusioni ad una scapola ed allo sterno, guaribili in 10 giorni. Vista la gravità dei fatti e la pericolosità del giovane, gli agenti procedevano al suo fermo per rapina aggravata e lesioni personali conducendolo presso il carcere di Montacuto.