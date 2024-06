Ancona, notte di tensione con bottiglie rotte e mazze di legno: la protesta degli ultras dorici stoppata dalla polizia. «Al vaglio i filmati per identificare i colpevoli»

ANCONA - Nella giornata di ieri il questore di Ancona ha disposto un urgente ed immediato servizio di ordine sicurezza pubblica per fare fronte alla presenza non preannunciata dei tifosi ultras dell’Ancona calcio, che si erano radunati dinanzi alla FIGC Marche per protestare contro la ventilata mancata iscrizione della compagine calcistica.

Un gruppo di tifosi ultras, entrato nella struttura, aveva poco prima danneggiato la porta a vetri e gli arredi dell’ufficio dove si trovavano in quel momento alcuni dirigenti della società, inveendo a più riprese contro gli stessi.

I tifosi venivano successivamente allontanati all’esterno da personale della Digos intervenuto, permanendo comunque dinanzi alla struttura insieme ad altri 200 circa tifosi.

Fumogeni e bomba carta

Il servizio di ordine pubblico ha registrato momenti di forte tensione in quanto i tifosi hanno lanciato alcuni fumogeni ed una bomba carta, ma grazie all’intervento di mediazione della Digos e alla presenza dissuasiva di una Squadra del Reparto Mobile di Senigallia e di altri operatori delle Forze di Polizia, è stato evitato che la situazione degenerasse, nonostante un gruppo di tifosi ultras avesse già provveduto a recuperare, all’ingresso della struttura, numerose mazze di legno (prese da un cassonetto posto nei pressi) e alcune bottiglie di vetro, pronte per essere usate e lanciate contro le forze dell’ordine.

Il questore di Ancona sottolinea «che ogni responsabilità verrà comunque perseguita, sia per quanto riguarda il danneggiamento degli uffici della Lega sia per il lancio di artifizi pirotecnici. Personale della Digos e della Polizia Scientifica (che ha filmato diversi video degli eventi nel corso della serata) stanno infatti già procedendo ad identificare i soggetti resisi responsabili degli episodi in questione».