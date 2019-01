Oggi gli ultimi giri di ruota Arrivederci alla star di piazza Cavour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ultimi giri per la maxi ruota panoramica di piazza Cavour, che oggi conclude il suo secondo soggiorno ad Ancona, iniziato il 24 novembre scorso con l’avvio del cartellone natalizio e proseguito quest’anno anche oltre l’Epifania, per attrarre visitatori in centro anche nel periodo dei saldi. Domani sarà smontata, ma c’è da scommettere, visto il successo registrato anche quest’anno dalla giostra verticale alta 40 metri, che si tratta solo di un arrivederci e anche l’anno prossimo la ruota sarà la superstar del Natale anconetano, con i suoi 15mila punti luci e le 250mila evoluzioni di colore. Uno spettacolo che ha incantato per più di due mesi grandi e bambini.