Ancona, ucraina aggredisce tutti in via Flaminia: si scaglia contro il suo ex (e la nuova fidanzata) e poi attacca i poliziotti

ANCONA - Ancora una donna ubriaca che semina il panico per il centro di Ancona. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una donna, di origini ucraine, responsabile di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale che,

nella serata, ha richiesto l'intervento dele Volanti in via Flaminia.

L'aggressione

Lì era stata segnalata un'aggressione ai danni di una donna.

Giunti sul posto i poliziotti hanno la vittima ed il fidanzato precedentemente aggrediti, secondo il loro raccomto, dall'ex fidanzata di lui. La donna, in preda all'alcool, aveva offeso e aggredito la compagna attuale dell'uomo. I poliziotti dopo aver riportato la calma tra le parti hanno denunciato la presunta responsabile perché, non paga, ha poi aggredito verbalmente e fisicamente i poliziotti gli agenti giunti sul posto.