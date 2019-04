Uci Cinemas chiuso 15 prescrizioni: corsa contro il tempo per Pasqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si sono spente le luci all’Uci Cinemas, ma dalla società che gestisce la multisala della Baraccola fanno sapere che «i lavori di adeguamento alle normative di sicurezza» sono in fase di svolgimento e verranno ultimati «indicativamente nel corso della prossima settimana». Insomma, le proiezioni di Pasqua dovrebbero essere salve o perlomeno quella, attesissima dagli appassionati, di Endgame, ultimo capitolo della saga degli Avengers, nelle sale dal 24 aprile. Ma un conto è la speranza e un conto sono i tempi tecnici sia per soddisfare gli aspetti burocratici, sia per realizzare tutte le opere di adeguamento che la Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, presieduta dal viceprefetto vicario, ha prescritto a seguito del sopralluogo di giovedì scorso.