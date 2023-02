Ancona, accosta l'auto in modo anomalo: ubriaco al volante, denunciato e patente ritirata

ANCONA - La scorsa notte, in via 1°maggio, la Squadra Volanti della Polizia di Stato ha fermato e controllato un veicolo sospetto. Il conducente ha accostato in modo anomalo, proseguendo lentamente nella marcia. Alla richiesta dei documenti personali e del veicolo, l'uomo ha risposto emanando un forte alito vinoso e mostrando gli occhi lucidi. Con lui, a bordo, c'erano una donna di 30 anni e un ragazzo di 20.

Ritiro della patente

Il conducente, 30enne, veniva pertanto sottoposto ad accertamenti sul tasso alcolemico che, all’esito del controllo, si registrava pari a 1,40 g\L , superando i limiti consentiti dal Codice della Strada. Per tale motivo il 30enne è stato denunciato in stato di libertà per Guida in stato di ebbrezza. Gli è stata anche ritirata la patente di guida con decurtazione di 10 punti.