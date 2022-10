Ubriaco, spintona i passanti senza motivo: sanzionato un 25enne alla stazione di Ancona

ANCONA- E' stato accompagnato in Questura e poi sanzionato per il suo stato di ubriachezza molesta un giovane do 25 anni originario del Niger fermato oggi, 6 ottobre, dalle Volanti nei pressi della stazione di Ancona.

La segnalazione di un passante

Il ragazzo, in evidente alterazione dovuta a bevande alcoliche, stava infastidendo i passanti senza motivo scagliandosi con veemenza anche su un giovane diciottenne originario del Bangladesh. Quest'ultimo, all'arrivo dei poliziotti, ha indicato il colpevole agevolando le operazioni. Dopo quache iniziale resistenza, gli agenti sono riusciti a prelevare il 25enne portandolo in Questura.