Ubriaco perde il controllo del trattore ​e finisce fuori strada: denunciato

CASTELPLANIO - I Carabinieri della Stazione di Castelplanio intorno alle 19 di ieri, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 73 enne del luogo che, alla guida del proprio trattore, ne perdeva il controllo finendo fuori strada. Dopo esser stato sottoposto a verifica con etilometro l’uomo è risultato positivo con un tasso di 1,46 G/L di conseguenza si è proceduto al ritiro della patente di guida.