Ubriaco minaccia il barista poi aggredisce i carabinieri Arrestato un 31enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il barista si rifiuta di dargli da bere perché ubriaco e lui dà in escandescenza. Il 31enne senigalliese se l’è presa anche con i carabinieri che l’hanno poi arrestato per violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale oltre ad averlo denunciato per danneggiamento aggravato, avendo preso a calci l’auto di servizio. È accaduto domenica sera al Circolo Arci del Vallone in via Borgo Panni. Intorno alle 23 la pattuglia ha raggiunto il circolo dove era stata segnalata la presenza di un uomo in stato di ubriachezza che stava disturbando i presenti, minacciando il barista. Uno sconosciuto che non avevano mai visto prima.