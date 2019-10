Ubriaco in auto, danneggia un furgone e fugge rintracciato e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Pirata della strada in fuga ubriaco dopo aver danneggiato un furgone in sosta. È stato rintracciato e denunciato dai carabinieri. È’ una delle quattro persone che nel weekend ha alzato troppo il gomito, fermate dai carabinieri. Venerdì hanno identificato un indiano residente a Belvedere Ostrense. I militari hanno notato l’andatura irregolare dell’autovettura lungo l’Arceviese e hanno effettuato una verifica. L’etilometro ha riscontrato un valore superiore al limite di 0,50 grammi per litro consentito per la guida dei veicoli.Pertanto è stato multato e gli è stata ritirata anche la patente. Poco più tardi, al Vallone, è stato identificato un senigalliese. Ubriaco alla guida del suo veicolo è andato ad urtare un furgoncino parcheggiato a margine della carreggiata, privo di passeggeri, per poi darsi alla fuga. Le immediate ricerche hanno consentito di individuarlo in un parcheggio lungo l’Arceviese. Aveva un tasso di 1,40 grammi per litro. E’ stato quindi denunciato per la guida in stato d’ebbrezza e multato per essersi dato alla fuga a seguito dell’incidente stradale provocato con il furgone.La patente è stata ritirata è il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni. Sabato sera invece i carabinieri sono intervenuti presso il parco Sofia a Passo Ripe, nel Comune di Trecastelli, dove era stato notato un uomo che si aggirava con fare sospetto. L’individuo è risultato essere un cittadino di origini pakistane, in evidente stato di ubriachezza. Era in possesso di uno spinello e di 4 grammi di hashish.È’ stato segnalato in Prefettura. Multato infine per ubriachezza un 26enne senigalliese. E’ stato controllato sull’Arceviese, in località Filetto, alla guida di un’autovettura, ma il forte odore di alcol ha fatto subito intuire ai militari che avesse assunto bevande alcoliche. Infatti è risultato positivo con un valore di 2,13 grammi per litro. È stato denunciato con ritiro della patente.