Auto sbanda pericolosamente in via Podesti, al volante un 56enne ubriaco: multa, denuncia e ritiro della patente

FABRIANO - Ieri sera i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un uomo, classe '66, residente a Fabriano, per guida in stato di ebrezza. I militari sono intervenuti verso le 2 in via Podesti, dove era stata segnalata una autovettura che sbandava pericolosamente.

Auto sequestrata

Sul posto hanno trovato una Nissan Qasqhai che effettivamente faceva manovre irregolari, con alla guida l’uomo di Fabriano, che è stato sottoposto a test con etilometro. Il tasso rilevato è stato di 2 g/l. L’auto è stata sottoposto a sequestro amministrativo, con ritiro della patente e l’uomo è stato denunciato alla procura di Ancona