Ubriaco al volante Uomo di 50 anni denunciato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tre persone denunciate e una segnalata in Prefettura nel corso dei controlli del sabato notte effettuati dalla polizia. In occasione del fine settimana, tra la sera e la notte di sabato, gli agenti del Commissariato di Senigallia hanno quindi denunciato tre persone e segnalato un giovane assuntore di stupefacenti. Una prima persona, un 50enne, è stato fermato ad un posto di blocco mentre transitava con la sua auto. Fin da subito presentava i sintomi dell’ebbrezza alcolica. Così, dopo aver verificato i documenti, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo alla prova alcolimetrica che ha dato esito positivo. Infatti l’automobilista è stato trovato con un tasso superiore a 1 grammo per litro, il doppio del consentito per legge. Pertanto gli agenti hanno provveduto a denunciarlo per guida in stato d’ebbrezza, oltre a ritirare la patente e a sequestrare il veicolo.Nel corso di un ulteriore controllo in orario serale gli agenti hanno notato transitare un veicolo con due giovani a bordo, a cui hanno intimato l’alt. I giovani 30enni, provenienti dalla Romagna ma di origini campane, da un approfondito controllo sulle generalità sono risultati avere diversi precedenti penali. Da un accertamento all’interno dell’abitacolo gli agenti hanno trovato inoltre i due in possesso di un cacciavite e di un taglierino. Uno aveva anche una piccola quantità di stupefacenti. Pertanto sono stati denunciati per porto illegale di arma e uno anche segnalato in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, essendo il quantitativo per uso personale.