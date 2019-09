Ubriachi al volante, 3 schianti in una notte: pirata centra auto parcheggiata e scappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Guidavano così ubriachi da non riuscire neanche a schivare le auto in sosta oppure a fermarsi per non tamponare chi viaggiava davanti. Il verdetto del test con etilometro, per tre guidatori protagonisti di incidenti stradali nello scorso weekend, è stato davvero senza appello, visto che superavano di tre o quattro volte il valore limite di alcol nel sangue di 0,5 grammi per litro. Sono stati denunciati alla Procura per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della Compagnia di Ancona, guidati dal Maggiore Fabio Ibba, impegnati per tutto il fine settimana nei servizi di prevenzione.In tutti e tre i casi i carabinieri erano intervenuti per rilevare incidenti, uno anche con feriti, per fortuna non gravi. Per i tre, a seguito della denuncia penale, sono previste pesanti multe e la sospensione della patente. Uno di loro, scappato dopo aver centrato un’auto in sosta, è stato denunciato anche per il reato di «fuga dopo incidente stradale con soli danni a cose».