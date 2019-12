Ubriachezza molesta e droga: giovani nei guai il giorno di Natale

ANCONA - Per meglio garantire il dispiegarsi sereno delle festività Natalizie numerosi sono stati i servizi di controllo del territorio della Compagnia Carabinieri di Ancona durante la vigilia e la giornata di Natale. Nelle ultime 48 ore, infatti, sono state dispiegate più di 30 pattuglie, identificate più di 300 persone e controllati 85 veicoli.



Nell’alveo dei controlli di polizia effettuati durante la notte di Natale la Stazione Carabinieri di Collemarino ha sorpreso un giovane in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a 1.5 grammi. Per questo motivo è stato segnalato per “uso personale di sostanze stupefacenti” alla competente autorità prefettizia.



Sempre nella mattinata di Natale la Stazione Carabinieri di Ancona Brecce bianche ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 29 anni, a seguito di una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Macerata, in quanto ritenuto responsabile ed autore di un furto avvenuto il 25 novembre 2019, in un noto negozio di abbigliamento.



Nella serata appena trascorsa, invece, personale della sezione radiomobile ha sanzionato amministrativamente due giovani con meno di 30 anni per “ubriachezza molesta”. I predetti vicino all’area portuale di Ancona, in preda ai fumi dell’alcol, disturbavano la quiete pubblica compromettendo l’ordinario e sereno svolgimento della vita della comunità cittadina circostante. © RIPRODUZIONE RISERVATA