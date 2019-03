Ubriaca alla festa dei 100 giorni: deve intervenire l'ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ubriaca per festeggiare i cento giorni all’esame e finisce stesa a terra al termine di una abbuffata alcolica. E’ dovuta intervenire la polizia locale, chiamata dai passanti ieri pomeriggio per una ragazza, appena 18enne, in Strada della Bruciata a Cesano. I vigili, di fronte alla giovane che non riusciva a rimettersi in piedi, al limite del coma etilico, hanno chiamato un’ambulanza. La 18enne è stata quindi soccorsa nel parcheggio adiacente all’incrocio con via Fiorini, dove era stata trovata, e trasportata in ospedale. Il caso più grave di una giornata di ebbrezza alcolica che ha portato molti altri maturandi ad eccedere con gli alcolici. Ieri mattina diversi gruppi, arrivati da varie scuole, ciascuno con una maglietta distintiva, hanno invaso il centro storico per celebrare i fatidici cento giorni all’esame di maturità. Una ricorrenza da festeggiare tra pranzi di classe prima di affrontare la prova finale del ciclo di studi. Cantavano e facevano baldoria lungo il Corso 2 Giugno e vie traverse.Una presenza anche piacevole e festosa nella prime ore della mattina ma con il passare delle ore la pazienza è terminata. Per un po’ la gente ha tollerato finchè negozianti e residenti hanno iniziato a chiamare i vigili urbani, infastiditi da tanto baccano. La mattina ancora erano tutti sobri. E’ stato poi nel primo pomeriggio che hanno iniziato a bere. La polizia locale ha dovuto fare la spola in varie parti della città per allontanare i ragazzi da in mezzo alla strada, per la propria incolumità. In altre circostanze sono stati visti brilli ma avevano abbandonato gli alcolici che i vigili hanno trovato in giro, gettati a terra. Schiamazzi, urla, camminate in mezzo alla strada e poi alcol a volontà fino al caso limite di Cesano che ha portato una 18enne a concludere la festa al pronto soccorso. Un divertimento incomprensibile, quello di ubriacarsi fino a stare male, da non avere più nemmeno la forza di sorreggersi. La pattuglia ha controllato i documenti della giovane che aveva da poco compiuto la maggiore età. Multe non sono state fatte ai minorenni. Nessuno di loro ha infatti infranto il divieto di trasportare alcolici. I ragazzi fermati dalla municipale per essere controllati erano infatti tutti 18enni, anche quelli ubriachi.