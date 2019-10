Ubi dona una macchina da stampa litografica e computer a La Ragnatela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - UBI Banca ha donato alla Cooperativa Sociale Onlus “La Ragnatela” di Recanati (Mc) una macchina da stampa litografica e un computer che saranno utilizzati per favorire il reinserimento lavorativo di persone diversamente abili. La consegna è avvenuta durante una cerimonia alla quale hanno partecipato la responsabile della Direzionale Territoriale di Macerata Est di UBI Banca, Caterina Vespasiani, e il Presidente della Cooperativa La Ragnatela di Recanati, Elio Piccinini.La Ragnatela di Recanati da oltre 40 anni si occupa di reinserimento lavorativo di soggetti disabili grazie all’organizzazione di attività di confezionamento ed assemblaggio per conto terzi, servizi di tipografia, creazione di bomboniere e articoli da regalo fatti a mano. Oltre ai soggetti diversamente abili, la Ragnatela ospita anche ragazzi che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, offrendo loro la possibilità di porre le basi del proprio futuro professionale, attraverso esperienze come il servizio civile nazionale e l’alternanza scuola-lavoro.“Abbiamo scelto di aiutare la Cooperativa La Ragnatela perché rappresenta un’eccellenza di questo territorio per quanto riguarda l’aiuto alle persone più deboli” ha dichiarato Caterina Vespasiani, responsabile della Direzione Territoriale Marche Est di UBI Banca. “Siamo il principale istituto di credito della provincia di Macerata e della regione Marche e il nostro legame con questo territorio ci porta ad essere al fianco di quelle realtà del sociale che contribuiscono in maniera significativa a rendere la comunità locale più forte e coesa”.“Siamo molto riconoscenti verso UBI Banca perché il dono di questi due strumenti ci permetterà di essere ancora più incisivi nell’inserimento lavorativo dei nostri ragazzi” ha dichiarato Elio Piccinini, presidente della Cooperativa La Ragnatela. “La macchina da stampa litografica donata da UBI, in particolare, ci permetterà di accettare quei lavori di tipografia che negli ultimi periodi non eravamo più in grado di svolgere a causa del malfunzionamento dei macchinari in nostro possesso”.