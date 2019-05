Tutti pazzi in riviera per la Lamborghini Sguardi curiosi e selfie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tutti pazzi per la Lamborghini giovedì sera sul lungomare Mameli, finita nei selfie di passanti e curiosi. Il facoltoso proprietario, che lavora nel mondo della musica, era a cena al ristorante “La Lampara”. La sua Lamborghini verde lime non è passata inosservata in una tranquilla serata, non troppo trafficata, nella riviera di ponente. I clienti del ristorante, grandi e piccini, hanno approfittato per scattarsi una foto. Non capita spesso infatti di vederne una dal vivo. Dopo il ministro Di Maio, a cena nei giorni scorsi, giovedì la star è stata invece la supercar.